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أخبار العالم

فضيحة.. إيران تخترق الهاتف الخاص بـ بيني جانتس

الخميس 14/مارس/2019 - 08:39 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن إيران نجحت في اختراق الهاتف الخلوي الخاص بزعيم حزب كاحول - لفان، بيني جانتس، المنافس الأقوى لنتنياهو.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، أن مسؤولين من الشاباك توجهوا قبل نحو 5 أسابيع إلى المرشح لرئاسة الحكومة، بيني جانتس، وأخبروه بأن أحد الهواتف الخلوية التي يمتلكها تعرض للاختراق على يد منظومة سايبر إيرانية.

وأشارت القناة إلى عناصر الشاباك أكدوا لجانتس أن كل محتويات الهاتف بما في ذلك التفاصيل الشخصية والمراسلات موجودة حاليا لدى ألد أعداء إسرائيل.

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