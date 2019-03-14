منوتشين: قمة بين ترامب وشي بشأن التجارة لن تعقد في مارس

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الخميس إن قمة تجارية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ لن تعقد في نهاية مارس آذار، كما أُشير في السابق، لأنه ما زال هناك المزيد من العمل في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.



ومتحدثا إلى الصحفيين بعد جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال منوتشين أيضا إنه ليس قلقا بشأن انكشاف البنوك الأمريكية على القطاع المصرفي في بريطانيا وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بالخروج المرتقب للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى قوة المؤسسات المالية في الجانبين كليهما.