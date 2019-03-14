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فن

سمية الخشاب تطرح كليب بتستقوى عن العنف ضد المرأة.. فيديو

الخميس 14/مارس/2019 - 10:24 م
صدى البلد
محمد نبيـل
طرحت الفنانة سمية الخشاب كليب أغنيتها الجديدة "بتستقوى" التى قامت أيضا بتلحينها، ومن كلمات هشام صادق، وتوزيع محمد عباس.

الكليب من إخراج جميل المغازى، وتم خلاله تصوير قصص درامية مؤثرة عن العنف ضد المرأة.

وقررت سمية طرح الكليب في شهر مارس الذي يتم الاحتفاء فيه بالمرأة ودورها في المجتمع خلال عيد الام والاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

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