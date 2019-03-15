مجلس العموم يوافق على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي





صوت مجلس العموم البريطانيا، في ساعة متأخرة من أمس الخميس، على اقتراح حكومي يسمح بتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي لحين التوصل إلى اتفاق.وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن نواب مجلس العموم في بريطانيا صوتوا لصالح طلب تأجيل البريكست الذي كان مفترضا في 29 مارس الجاري.ولاقى اقتراح التأجيل تأييد 412 نائبا بينما رفضه 202 نائب.وجاء التصويت على التأجيل بعد رفض المجلس مرتين تمرير الاتفاق الذي توصلت إليه في السابق، رئيسة الحكومة تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي.