ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مجلس العموم يوافق على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:06 ص
صدى البلد
حسن محرم
صوت مجلس العموم البريطانيا، في ساعة متأخرة من أمس الخميس، على اقتراح حكومي يسمح بتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي لحين التوصل إلى اتفاق.

وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن نواب مجلس العموم في بريطانيا صوتوا لصالح طلب تأجيل البريكست الذي كان مفترضا في 29 مارس الجاري.

ولاقى اقتراح التأجيل تأييد 412 نائبا بينما رفضه 202 نائب.

وجاء التصويت على التأجيل بعد رفض المجلس مرتين تمرير الاتفاق الذي توصلت إليه في السابق، رئيسة الحكومة تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي.

ترشيحاتنا

والدة بطل التايكوندو تروي أصعب موقف خطف قلبها خوفا على ابنها

اغتيال زعيم أكبر مافيا في أمريكا أمام منزله على طريقة أفلام هوليوود.. فيديو

قطع المياه عن شبين القناطر لمدة 5 ساعات اليوم

حسين السيد: مش هرجع الأهلي أقعد على الدكة تاني.. فيديو

الإمام الشعراوي يفسر قوله تعالى «يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا»

منال سلامة تروي تعليقا صادما من سائق تاكسي على دورها في مسلسل قاسم أمين

العثور على مومياء عمرها 1500 عام ترتدي حذاء من أديداس .. صور

توفيق عكاشة يعلن عن مفاجأة ستغير العالم في 2025.. فيديو

تعرف على أسعار الشقق بمنطقة الهرم.. المتر يبدأ من 2300 جنيه

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 14-3-2019

ضربات موجعة من الرقابة الإدارية.. عصابة فى الجمارك ومراجعين بالشهر العقاري

توفيق عكاشة: لولا اغتيال السادات لأصبحت مصر مثل ماليزيا وسنغافورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور

محمد عنتر يحتفل بعقد قرانه على دنيا الحلو.. صور

مستقبل وطن بكرداسة يكرم الأم المثالية.. صور

شاهد.. رئيس مصلحة الجمارك يتفقد استعدادات العمل بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة

كبار مسئولي الدولة في عزاء والدة وزير الصحة الأسبق عادل عدوي..صور

فيديو

والدة بطل التايكوندو تروي أصعب موقف خطف قلبها خوفا على ابنها
تحدي الأمثال الأردنية والمصرية بين إياد نصار وإنجي المقدم على الهواء
عزام: كرة القدم تستحوذ على 70% من المراهنات الدولية المقدرة بتريليون دولار.. فيديو
محام دولي: يجب أن تغلق الدولة شركات المراهنات في مصر.. فيديو
مفاجأة.. بطولة الأمم الأفريقية تخضع للمراهنات وفقا لقرار «كاف»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟