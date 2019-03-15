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أخبار العالم

شاهد| نجاة منتخب الكريكت البنجالي من إطلاق النار على مسجد في نيوزيلندا

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
حسن محرم
نجا منتخب الكريكت البنجالي من الهجوم المسلح الذي وقع في مسجد بالقرب من حديقة هاجلي في كريست شيرش بنيوزيلندا، خلال وجوده هناك.




وبحسب موقع "ستف" النيوزيلندي، فإن فريق الكريكيت لدولة بنجلاديش كان في المسجد لأداء الصلاة خلال وقوع هجوم بإطلاق نار نفذه مسلحين.

ونشر مراسل صحفي كان مرافقا للفريق فيديو يظهر فرار اللاعبين من المسجد بأمان، قبل العودة إلى مقر سكنهم الواقع بالقرب من الحديقة أيضا.

وبحسب الموقع، فإن المنتخب البنجالي من المفترض أن يلعب ضد المنتخب النيوزيلندي في هاجلي أوفال غدا السبت، لكن ليس هناك تفاصيل بشأن هل ستجرى المباراة في موعدها أم لا.

وقتل 6 أشخاص على الأقل في هجمات على مساجد في المدينة النيوزيلندية، بينما تواصل الشرطة البحث عن مرتكبي الحادث.

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