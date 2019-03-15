صباح البلد يبرز جولة رئيس الوزراء في مصانع سيراميكا كليوباترا بالعين السخنة.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد مجدى ولميس سلامة، تقرير "فيديو" عن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمصانع سيراميكا كليوباترا برفقة رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي.





وقد زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، أمس الخميس مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بصحبة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، وكذلك مجموعة ألدرادو التي تعدُ إحدى المطورين الرئيسيين بالمنطقة.





واستمع "مدبولى"، إلى شرح من رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا، والذى أكد أن الشركة استطاعت توفير فرص عمل مباشرة تصل إلى 14880.



