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تمارين رياضية لشد عضلات البطن.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 08:39 ص
تماريين رياضية
تماريين رياضية
البهى عمرو
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة التي تساعد على تقوية عضلة البطن والتى تساهم فى تخفيض الوزن وذلك أثناء التواجد فى المنزل.

وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الجمعة، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها، لافتًا إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوصى حسام، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

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