انتخابات الصحفيين .. شاشات لعرض أسماء المرشحين وإرشادات التصويت

قامت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين والمقرر إجراؤها اليوم بتوفير شاشات عرض في السرادق المقام أمام مقر النقابة حيث يتم التسجيل في كشوف الجمعية العمومية.



وتعرض الشاشات تاريخ النقابة وصحفيات تصدرن المشهد النقابي وأسماء المرشحين الذين يخوضون الانتخابات "11 على مقعد النقيب و52 لعضوية 6 مقاعد بالمجلس".



كما تعرض الشاشات بعض إرشادات للناخبين أثناء عملية التصويت، وكانت اللجنة قد قررت حظر دخول الموبايل اثناء التصويت ومنع تصوير بطاقة الاقتراع وإلا يعتبر الصوت لاغيا.



تبدأ بعد قليل في تمام العاشرة صباحا عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية ويشترط حضور 2175 صحفيا بجدول المشتغلين لاكتمال النصاب القانوني وهو 25% من أعضاء عمومية الصحفيين.

