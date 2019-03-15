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أخبار البلد

أهالي بطلة منتخب الأثقال يصلون مطار القاهرة استعدادا لاستقبالها

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، عدد كبير من أهالي وأصدقاء نعمة سعيد بطلة أولمبياد الشباب لرفع الأثقال وصاحبة الميدالية الفضية، والتي حققت إنجاز عالمي جديد في بطولة العالم الأخيرة تحت 17 سنة والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحرص أهالي وأصدقاء بطلة منتخب رفع الأثقال علي التواجد أمام صالة الوصول الدولي بمطار القاهرة حاملين بنرات عليها صور بطلة الأولمبياد.

واستطاعت "نعمة"، أن تحصد ذهبيات، "الخطف والنتر والمجموع" بمنافسات وزن 59 كيلو جراما، كما تعد اللاعبة المصرية الوحيدة التى تمثل مصر فى منافسات هذه البطولة.

وشاركت بعثة مصر برئاسة عبد العزيز غنيم، فى دورة الألعاب الأولمبية الخامسة للشباب بالأرجنتين بـ68 لاعبا ولاعبة ينافسون فى 23 لعبة أولمبية من بينهم 39 لاعبا و29 لاعبة وهي ألعاب الملاكمة، السلاح، الكاراتيه، الرماية، الخماسى الحديث، الفروسية، الجمباز الفنى والإيقاعى، الشراع، رفع الأثقال، التجديف، السباحة، القوس والسهم، الثلاثى، تنس الطاولة، كرة السلة 3×3، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، كرة القدم للصالات، التايكوندو، الريشة الطائرة، المصارعة، الجودو والدراجات.
أهالي بطلة منتخب الأثقال يصلون مطار القاهرة استعدادا لاستقبالها
أهالي بطلة منتخب الأثقال يصلون مطار القاهرة استعدادا لاستقبالها

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