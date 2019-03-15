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أحمد مجدي يكشف تفاصيل جولة رئيس الوزراء بمصانع سيراميكا كليوباترا برفقة أبو العينين

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:37 ص
رئيس الوزراء ورجل
رئيس الوزراء ورجل الأعمال محمد أبو العينين
البهى عمرو
كشف الإعلامى أحمد مجدى، تفاصيل جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، لمتابعة آخر التطورات التى تتم فى المشروعات والبنية التحتية، موضحا أنها مستقبل مصر.

وأوضح "مجدى"، خلال أن كل ما يتم عمله سواء من الإنفاق أو الطرق يخدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، برفقة لميس سلامة، تقرير "فيديو" عن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمصانع سيراميكا كليوباترا برفقة رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، أمس الخميس، مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بصحبة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، وكذلك مجموعة ألدرادو التي تعدُ إحدى المطورين الرئيسيين بالمنطقة.

واستمع "مدبولى"، إلى شرح من رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا، والذى أكد أن الشركة استطاعت توفير فرص عمل مباشرة تصل إلى 14880.

وأشار "أبو العينين"، إلى أن جميع الشركات القائمة بالمنطقة "الدرادو الصناعية ورويال والشركة الهندية بترو كيميكال" تعمل علي تنمية وتطوير مساحة 11.87 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ15.3 مليار جنيه، كما تعد من المطورين المتخصصين في صناعة السيراميك والأدوات الصحية ومستلزماتها، حيث بلغ حجم الإنتاج السنوي لجميع الشركات 11.1 مليار جنيه وحجم الصادرات للمصانع القائمة بهذ القطاع إلى 6.75 مليار جنيه، واستطاعت الشركة توفير فرص عمل مباشرة تصل إلى 14880.

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