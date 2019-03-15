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الأرصاد تحذر من طقس غدًا وتناشد المواطنين بالتزام منازلهم .. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:21 م
طقس سئ
طقس سئ
ندى فتح الله
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع سوف يبدأ يوم 21 مارس الجاري.

وتابعت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أن ما حدث يوم الأربعاء الماضي من رياح وأتربة هو ما جعل المواطنين يعتقدون بأن هناك قدوما مبكرا لفصل الربيع، ولكن ما جاء مبكرًا هي ظواهر الربيع فقط.

وأشارت "شاكر" إلى أن اليوم يشهد استمرارًا لنشاط الرياح على السواحل الشمالية للبلاد، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، مضيفة أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة عن الأيام السابقة بحوالي درجتين.

وحذرت "شاكر" من طقس غدًا السبت، حيث إن نشاط الرياح سوف يعود على أغلب الأنحاء مرة أخرى، مشيرة إلى أنه سيكون مثيرا للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وأكدت أن الرياح سوف يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والدلتا وتمتد للقاهرة ومناطق من سيناء، مناشدة المواطنين أصحاب أمراض الصدر بالتزام المنازل أو ارتداء الكمامات في حال الاضطرار إلى الخروج.

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