جامعة الأزهر في أسبوع.. تدشين مقر جامعات شمال أفريقيا.. وانطلاق فعاليات الأولمبياد الأول لشباب القارة السمراء.. والمحرصاوي: ندرس إنشاء قسم للتربية الفنية للبنات وأول مكتبة تركية بـ كلية اللغات

حصاد جامعة الأزهر في أسبوع

الطيب يعلن تدشين مقر جامعات شمال أفريقيا بالفيديو كونفرانس

ندرس إنشاء قسم للتربية الفنية للبنات

انطلاق فعاليات الأولمبياد الأول للجامعات الإفريقية بالأزهر

تدشين أول مكتبة تركية بجامعة الأزهر تحوي 700 كتاب



شهدت جامعة الأزهر، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات مهمة، أبرزها، تدشين مقر جامعات شمال أفريقيا، وانطلاق فعاليات الأولمبياد الأول للجامعات الإفريقية بالأزهر.



ونرصد في هذا التقرير أبرز هذه الأحداث



في البداية، أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر عبر خاصية الفيديو كونفرانس.



وشارك في الافتتاح رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، وأمين عام اتحاد جامعات أفريقيا، وبمشاركة العديد من الوزراء، والسفراء، من مختلف دول القارة السمراء، إضافة إلى نواب رئيس جامعة الأزهر كل من الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحرى بطنطا، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط، والأستاذ مؤمن متولي أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب والطالبات.



من ناحية أخرى، صرح الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، بأن حديث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن إنشاء كلية للفنون الجميلة فهم خطأ.



وأضاف المحرصاوى، في حوار لـ صدى البلد، أن كلية التربية للبنين فيها قسم للتربية الفنية والإمام الأكبر اجتمع مع المواهب الطلاب ووجه بدراسة إنشاء قسم للتربية الفنية للبنات وليس كما فهم من حديثه أنه كلف بإنشاء كلية للفنون الجميلة وذلك حتى يكون هناك مساواة بين الطلاب والطالبات.



وأشار إلى أنه مع مرور الوقت ووجود الميزانية التى تتوفر لإنشاء كليات جديدة فلا مانع لدى جامعة الأزهر من دراسة إنشاء كلية للفنون الجميلة إذا وجدت متطلباتها مع الكادر الإدارى والأكاديمي والطلاب.



وتابع: بالنسبة للطلاب المكفوفين فإنهم يلتحقون بكل الكليات والأقسام في الجامعة لكن هناك أقسام وكليات ليست في غير مقدور الطالب الكفيف فمثلا كليات الطب والهندسة وأقسام الجغرافيا مثلا ليسوا في مقدور الطالب الكفيف ولا يتمكن من دراستها.



فيما انطلقت، فعاليات إفتتاح الأولمبياد الأول للجامعات الإفريقية، بالصالة المغطاة بملعب الجيش بجهاز الرياضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.



وأقيم حفل افتتاح الأولمبياد الأول للجامعات الإفريقية، بحضور الدكتور أورلاندو أنتونيو رئيس إتحاد الجامعات الإفريقية، والدكتور إيتيان أهيلي الأمين العام للإتحاد، ومندوبين عن 26 جامعة إفريقية، وكذلك حضور باقة من سفراء الدول الإفريقية من كافة أرجاء القارة السمراء.



وتتولي جامعة الأزهر مهمة تنظيم الأولمبياد في موسمه الأول، مما يعكس مكانة وعالمية رسالة الأزهر الشريف، ودوره في التعاون ونشر قيم التسامح والسلام بين أبناء القارة السمراء، وهذا الاختيار يأتي تتويجًا وثمرة للجهود الدولية التي قام بها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس الجامعة.



وتأتي هذه الفعاليات تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وتضمن مسابقات أولمبياد إفريقيا، عدة رياضات، منها رياضة "كرة القدم، كرة السلة، ألعاب القوى" بمشاركة 631 لاعبا ولاعبة من أصل 26 جامعة إفريقية مشاركة في الأولمبياد.



كما أعلن معهد يونس أمره بالقاهرة، عن تدشين أول مكتبة تركية بجامعة الأزهر، في إطار التعاون القائم بين الجانبين، إذ تم تسليم المكتبة 700 كتاب تركي، من خلال مراسم خاصة حضرها مدير المعهد أمين بويراز، وعميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر طه البدري، ورئيس قسم اللغة التركية حازم سعيد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.



ومن المقرر أن تتم مضاعفة عدد الكتب المطبوعة بالمكتبة في الفترة المقبلة، كما سيتم العمل على إضافة مكتبة إلكترونية إليها، وتوفير إمكانات أكبر لتعليم اللغة التركية عن بُعد.



يذكر أن هناك بروتوكولًا مُبرمًا بين معهد يونس أمره في القاهرة وجامعة الأزهر، ويدرس في الجامعة ما يقرب من 500 طالب تركي، ويتعلم في معهد يونس أمره بالقاهرة حوالي 100 طالب مصري من طلاب قسم اللغة التركية بالجامعة.