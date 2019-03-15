عمومية الصحفيين: إحالة القيادات للتأديب حال فصل المعينين تعسفيا

صوتت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، على إحالة رؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس الإدارة، إلى التأديب في حال فصل الصحفيين المعينين بالمؤسسات تعسفيا.





ووافقت الجمعية العمومية للنقابة المنعقدة، بالإجماع على هذا الاقتراح، وسط هتافات عالية تندد بالفصل التعسفي للصحفيين.





واعتمدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، المنعقدة اليوم الجمعة، على هامش انتخابات التجديد النصفي، على مشروع قرار بالتمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني حتي يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.





وأكدت الجمعية العمومية، التمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني ومنع إقامة اي علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.. واعتبار الدخول إلى أي منطقة تقع تحت سلطة الاحتلال الصهيوني أو التنسيق مع سلطات العدو بأي شكل يندرج تحت الحظر.



