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رياضة

أمير مرتضى يرافق بعثة الزمالك لمواجهة نصر حسين داي

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:08 م
امير مرتضى
امير مرتضى
منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، علي مرافقة بعثة الفريق الأبيض التي غادرت عصر اليوم الجمعة إلى الجزائر على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة نصر حسين داي.

ويتقابل الزمالك مع بطل الجزائر بعد غد الأحد، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب ٥ يوليو بالعاصمة الجزائرية.

ويترأس البعثة البيضاء اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك، ويرافقه كل من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف عضو المجلس والقائم بأعمال أمين الصندوق، بجانب نجل رئيس النادي.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للقلعة البيضاء قرر خوض مران أخير بالقاهرة صباح اليوم، قبل التوجه إلى الجزائر، حتى يخوض الفريق الأبيض تدريب واحد هناك ليلة المباراة على الملعب المستضيف، للابتعاد عن الاحتكاك بالجماهير الجزائرية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على بطل الجزائر، للصعود إلى الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية متصدرًا عن المجموعة الرابعة.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته في البطولة الإفريقية برصيد 8 نقاط، ويأتي بترو أتليتكو الأنجولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ونصر حسين داي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وجورماهيا أخيرًا برصيد 6 نقاط، ويتبقى جولة وحيدة يٌحسم من خلالها اسم الفريقان الصاعدان للدور ربع النهائي.

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