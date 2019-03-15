النجوم يتعادل إيجابيا مع الإنتاج الحربي ويقفز مركزا في جدول الدوري

انتهي لقاء الإنتاج الحربي والنجوم بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1، في المباراة التي تقام علي ملعب بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة ال26 من منافسة الدوري الممتاز.



وافتتح التسجيل في اللقاء فريق النجوم مبكرا في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء عن طريق لاعبه النيجيري توسون إيمايلي عبر تسلمه تمريرة عرضية أرضية داخل المنطقة من اللاعب محمد الغباشي ليضعها على يمين عامر عامر.



فيما تعادل فريق الإنتاج الحربي برأس اللاعب محمد مسعد بعد استقباله لكرة عرضية من جانب أحمد شديد قناوي، ليحولها إلى الشباك في الدقيقة 15.



وبهذه النتيجة حصل الفريقان علي نقطة لكلا منهما، حيث ارتفع رصيد الإنتاج الحربى إلي 32 نقطة محتلا المركز الثامن، فيما يقفز فريق النجوم مركزا ليحتل المرتبة قبل الأخيرة بالجدول برصيد 23 نقطة.