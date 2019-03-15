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أخبار البلد

الصحفيين تقرر عرض أعمال الفرز على شاشات بالمبني

الجمعة 15/مارس/2019 - 08:43 م
انتخابات نقابة الصحفيين
انتخابات نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم - محمد بدران - حماده خطاب
قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، وقف أعمال الفرز لحين إخلاء قاعات الفرز من جميع الزملاء، بخلاف المندوبين والمرشحين فقط.

وأكدت جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة، أن أعمال الفرز ستعرض بالصوت والصورة في جميع شاشات العرض الموجودة بالمبنى، مناشدا الصحفيين بسرعة إخلاء القاعة، والإبقاء علي المرشحين والمندوبين فقط.

كما طالبت المندوبين والمرشحين، بالاصطفاف حتي يتمكنوا من دخول أماكن الفرز بدون زحام، مؤكدين أن الصناديق لن تفتح إلا بحضور المرشحين، والمندوبين.

واكتملت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عقب صلاة الجمعة، وعقدت عمومية الصحفيين بمسرح النقابة بحضور عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.

وتجرى الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشارًا من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

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