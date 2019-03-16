تعرف على مصير مسلسل العهد بعد اعتذار أبطاله عن الموسم الرابع

على الرغم من اعتذار عدد من الفنانين عن الاستمرار في تقديم حلقات جديدة من مسلسل "العهد"، إلا أن الشركة المنتجة للعمل تنوى تقديم موسم رابع من المسلسل.



جاء قرار الشركة المنتجة بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل على مدار المواسم الماضية، خاصة بعد تصدره نسب المشاهدة فى موسمه الأخير.



وكان الفنان "بوراك سافيتش" آخر الفنانين الذين اعتذروا عن الاستمرار في مسلسل "العهد" خلال الموسم الرابع بسبب تعاقده على بطولة مسلسل آخر.



