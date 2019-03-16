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أخبار العالم

المبعوث الأمريكي بإيران: طهران لم تنجح في الالتفاف على العقوبات من بوابة العراق

السبت 16/مارس/2019 - 08:59 ص
امريكا وإيران
امريكا وإيران
أ ش أ
قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك إن النظام الإيراني يرى العراق كـ"مخلب في لعبة سياسية كبيرة" و"كممر" للهيمنة على الشرق الأوسط.معتبرا أن إيران لم تنجح في محاولة الالتفاف على العقوبات الأمريكية من بوابة العراق.

وحذر هوك في مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية اليوم (السبت) العراقيين من التفاؤل بنتائج زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق، وقال إن "النظام الإيراني لا يستثمر في شعبه ذاته، ولا نتوقع أن يدعم العراقيين بأي شكل".

وقال هوك إن "السياسة الخارجية الإيرانية لا تحترم سيادة أو استقلالية الدول الأخرى، وتحاول منذ 1979 تقويض الدول وإحلال الهويات الوطنية بهوية دينية، وهذا زرع عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وأدى إلى العنف وسفك الدماء".

وقال إن واشنطن تتوقع من بغداد الامتثال للعقوبات الأمريكية ضد إيران، معتبرا ذلك من مصلحة العراق، لأن العقوبات تحرم النظام الإيراني من الدخل الذي يستخدمه في زعزعة استقرار المنطقة.

وذكر بأن الولايات المتحدة منحت العراق استثناء من العقوبات لاستيراد الكهرباء إلى جنوب العراق وذلك "لمصلحة الشعب العراقي"، لكن العوائد يجب أن تذهب إلى صندوق خاص، ولا توفر موردا للعملة الصعبة للنظام الإيراني.

وقال هوك إن العشرات من البنوك الإيرانية "بنوك قذرة وفاسدة تخدم النظام فقط"، مضيفا "النظام المصرفي الإيراني أسود بشكل متعمد وغير شفاف، لأن النظام لا يريد للشعب أن يعرف أين تذهب الأموال، لأنها تنفق في كل أنحاء الشرق الأوسط لتحقيق طموحات إيران في السيطرة على الشرق الأوسط".

واستطرد "أوضحنا بجلاء للمصارف عبر العالم أننا سنعاقب أي أنشطة.. والبنوك العراقية تعرف ذلك.. وهناك مصارف تستخدم نظام "سويفت" أخرجت من الشبكات العالمية لأنها خرقت قواعد نظام سويفت".

وقال إن العقوبات المالية والنفطية تفقد النظام الإيراني مليارات الدولارات. وأضاف "ما نتوقع رؤيته نتيجة للعقوبات هو المزيد من حرمان إيران من الدخل. والدليل هو أن أكبر عميل لإيران، حزب الله، يناشد الآن لجمع التبرعات. والنظام الإيراني وضع ميزانية أقل للحرس الثوري".

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