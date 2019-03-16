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أخبار العالم

تلاسن بين أردوغان ومنفذ الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا

السبت 16/مارس/2019 - 01:39 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
عرفة البنداري
تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التهديدات مع منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، حيث حمل الإرهابي الرئيس التركي، مسئولية إقدامه على ارتكاب فعلته، متهما الأتراك بأنهم العدو الأول له ومحاولة غزو أوروبا، بينما رد عليه "أردوغان" بكلمة وجه خلالها عدة رسائل إلى نيوزيلندا.

وقال أردوغان، تعليقا على الهجوم المسلح على مسجدين في مدينة "كريستشيرش" والذي أسفر عن مقتل 50 مصليا وإصابة العشرات: "نتطلع من نيوزيلندا لمحاسبة هذا المجرم الذي ارتكب مجزرة أودت بحياة 49 إنسانا، وإنزال أشد العقوبة بحقه، فلا يمكن أن يفلت بالبقاء مدة في السجن والخروج لاحقا، وهذا أمر لا تحمد عقباه".

ووجه حديثه لمنفذ الهجوم قائلا: "الإرهابي هذى بأنهم سيأتون إلى إسطنبول ليهدموا المساجد والمآذن، أيا عديم الشرف إسطنبول ليست نيوزيلندا".

وأضاف أردوغان أن "هجوم نيوزيلندا والرسائل الموجهة إلينا عبرة ليست الأولى من نوعها، فكيف يمكن توجيه قاتل كهذا في الجانب الآخر من الأرض، للإتيان بمثل هذه الجريمة، وهو يحمل كل هذه الضغينة حيال المسلمين والأتراك؟".
تلاسن بين أردوغان ومنفذ الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا

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