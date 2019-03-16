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محافظات

شاروبيم في ختام مؤتمر ريادة الأعمال بجامعة المنصورة: ستوفر فرص عمل جديدة

السبت 16/مارس/2019 - 03:04 م
صدى البلد
همت الحسينى
شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ختام مسابقة ريادة الأعمال لإعداد قادة المستقبل والتي أطلقتها جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة ، وحضرها الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وقال شاروبيم، إنه علينا جميعًا تشجيع الشباب على إقامة مشروعات جديدة تفتح آفاق واسعة لتوفير فرص عمل إضافية تعود على الجميع بالفائدة ، وعلى الشباب خوض مجال التنمية المجتمعية وتنمية قدراتهم على التواصل مع أفراد المجتمع .

من جانبه قال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، إن المسابقة تم تنظيمها على ثلاث مراحل حتى وصلت المرحلة النهائية من مشروع " ميني دولارز والمعرض التعليمي للبرامج المميزة بالجامعة" ، واليوم نهنئ الفريق الفائز ونعرب عن سعادتنا بهذه التجربة وهذا الأداء المميز من الطلاب والفرق المشاركة.

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