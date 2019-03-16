برامج تنموية احتفالاً بالعيد القومي الـ 100 للمنيا.. صور

أعلنت محافظة المنيا اليوم إطلاق مجموعة من البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية بـأكثر من 40 قرية من القرى الأكثر احتياجًا موزعة على مراكز المحافظة التسع ، بالتزامن مع بدء الاحتفالات بعيد المنيا القومي الموافق 18 مارس الجاري رقم 100 وذلك حتى نهاية شهر أغسطس القادم.





بدأت البرامج والانشطة بقرية العمودين بمركز سمالوط، ضمن 6 قرى مستهدفة بالمركز، وتستمر الأنشطة على مدار 3 أيام، حيث شهد اللواء احمد جبريل السكرتير العام للمحافظة نائبا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بدء الفعاليات، التي تضمنت أنشطة متنوعة بمشاركة مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والثقافة والمجلس القومي للمرأة.





قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن تلك الأنشطة تأتى في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب واكتشاف المواهب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد احتياجات تلك القرى وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كافة المجالات وخلق جيل جديد من المثقفين القادرين على نشر ثقافة الحوار.





من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إ نه تم الدفع بـ 5 سيارات كقوافل تموينية للقرية تتضمن جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.





وتنفذ مديرية الصحة أعمال مبادرة 100 مليون صحة بالوحدة الصحية بالقرية، كما نفذت مديرية التربية والتعليم أنشطة رياضية وفنية بمدرستين بالقرية ، فيما ستعقد مديرية الشباب والرياضة ندوات ثقافية ودينية حول المواطنة والتسامح وقبول الآخر.



