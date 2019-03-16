الإسكندرية للفيلم القصير يعلن أفلام المسابقة الروائية

أعلنت إدارة مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير عن أفلام المسابقة الروائية والتى تشهدها الدورة الخامسة من عمر المهرجان وتنطلق فى 3 من شهر ابريل المقبل وتستمر حتى يوم 8، وتعرض 16 فيلما منها 2 من مصر، ففى عرض عالمى أول يعرض فيلم "ارتباك".



كما يعرض فيلم "خطوة بخطوة" والذى سبق سبق عرضه فى مهرجانات Berlin Flash Film Festival و Austrian Independent Film Festival



ويعرض المخرج كريستوف صابر فيلمه تدنيس والذى سبق عرضه فى العديد من المهرجانات بأوروبا.



يشارك من الجزائر فيلم هذي هي من إخراج يوسف محساس فى عرض عالمى أول، ويشارك المخرج يوسف الصالحي بفيلمه اخر صورة عائلية من فلسطين فى عرض مصري وأفريقى اول.



السينما العراقية حاضرة من خلال فيلمين هما الانفاس الاخيرة، و زهرا والذى يعرض للمرة الأولى عالميا.



تشارك تونس بفيلما أيضا وهما المنحوس، و استرا، والذى سبق عرضه فى مهرجان دبي السينمائي، وأيام قرطاج السينمائية.



والمغرب بفيلمان، الأول للمخرج حسن بنجلون وهو قلق، وكما يشارك فيلم 180 درجة والذى تم منحه الجائزة الثالثة بالمهرجان الدولي للطالب بالدار البيضاء، بجانب أفلام الخامس من تموز من لبنان.



وتشارك البحرين بفيلم موعد صلاة ، ومشاركة سورية بـ يوم من 365 يوم، وفيلم اليقظة، وحضور للسينما السعودية بفيلم شعر قصه عشب فى عرض عربى وأفريقى أول.



المهرجان نجح بمساعدة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة فى الحصول على سينما فريال العريقة بمنطقة محطة الرمل لإقامة جميع فعاليات المهرجان وتتخطى الـ 900 مقعد.