ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

الإسكندرية للفيلم القصير يعلن أفلام المسابقة الروائية

السبت 16/مارس/2019 - 09:23 م
صدى البلد
محمد نبيـل
أعلنت إدارة مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير عن أفلام المسابقة الروائية والتى تشهدها الدورة الخامسة من عمر المهرجان وتنطلق فى 3 من شهر ابريل المقبل وتستمر حتى يوم 8، وتعرض 16 فيلما منها 2 من مصر، ففى عرض عالمى أول يعرض فيلم "ارتباك".

كما يعرض فيلم "خطوة بخطوة" والذى سبق سبق عرضه فى مهرجانات Berlin Flash Film Festival و Austrian Independent Film Festival

ويعرض المخرج كريستوف صابر فيلمه تدنيس والذى سبق عرضه فى العديد من المهرجانات بأوروبا.

يشارك من الجزائر فيلم هذي هي من إخراج يوسف محساس فى عرض عالمى أول، ويشارك المخرج يوسف الصالحي بفيلمه اخر صورة عائلية من فلسطين فى عرض مصري وأفريقى اول.

السينما العراقية حاضرة من خلال فيلمين هما الانفاس الاخيرة، و زهرا والذى يعرض للمرة الأولى عالميا.

تشارك تونس بفيلما أيضا وهما المنحوس، و استرا، والذى سبق عرضه فى مهرجان دبي السينمائي، وأيام قرطاج السينمائية.

والمغرب بفيلمان، الأول للمخرج حسن بنجلون وهو قلق، وكما يشارك فيلم 180 درجة والذى تم منحه الجائزة الثالثة بالمهرجان الدولي للطالب بالدار البيضاء، بجانب أفلام الخامس من تموز من لبنان.

وتشارك البحرين بفيلم موعد صلاة ، ومشاركة سورية بـ يوم من 365 يوم، وفيلم اليقظة، وحضور للسينما السعودية بفيلم شعر قصه عشب فى عرض عربى وأفريقى أول.

المهرجان نجح بمساعدة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة فى الحصول على سينما فريال العريقة بمنطقة محطة الرمل لإقامة جميع فعاليات المهرجان وتتخطى الـ 900 مقعد.

ترشيحاتنا

وائل جمعة يهنئ جماهير الاهلى بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري الابطال

وزير داخلية إيطاليا يستفز المسلمين بتصريح عنصري بعد مجزرة نيوزيلندا

أحمد موسى يكشف تورط تركيا في حادث نيوزيلندا الإرهابي.. فيديو

زيدان يعيد اكتشاف نجوم ريال مدريد.. 4 مكاسب لـ الملكي فى مباراة سيلتا فيجو

شاهد.. معركة شرسة بين ثعبان شديد السمية وأفعى ضخمة والوليمة فأر

بعد ترشيحه لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا.. 7 معلومات لا تفوتك عن ستاد القاهرة الدولي

رباعى عربى قوى .. تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا

مروان محسن: شكرًا للجمهور وهدفنا الفوز باللقب الإفريقي

توفيق عكاشة يكشف دور أمير قطر في نقل الدواعش إلى الجزائر

شاهد.. تعليق مثير من تريزيجيه بعد تألقه في مباراة بلدية آكهيسار

اهداف مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بأبطال أفريقيا

محمد رمضان يعرض تيزر كليب قمر.. والطرح على يوتيوب بعد يومين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

شاهد... مصطفي يونس مع براعم كرة القدم فى بني سويف

نائب رئيس جامعة الأزهر يؤدي صلاة الغائب على شهداء نيوزيلندا بدمنهور..صور

تنظيم أول عرض أزياء أطفال في صعيد مصر بملوي.. صور

#أفريقيا_يا اهلى يشعل تويتر .. ومغردون: فرحونا لو بتحبونا

فيديو

احم عينيك من الكمبيوتر.. طريقة تفعيل الوضع الليلي على جوجل كروم
تعليق أحمد موسى على فوز الأهلي في دورى أبطال أفريقيا.. فيديو
شقيق أحد ضحايا حادث نيوزيلندا يروي اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد
أحمد موسى: مصر تتحرك قضائيا لجلب حق شهدائنا في نيوزيلندا
فيديوجراف: قصة داود النبي أيقونة ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي‎

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟