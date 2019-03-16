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منوعات

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

السبت 16/مارس/2019 - 09:29 م
صدى البلد
أحمد شريف
عثر على نجم برنامج الواقع لوف ايلاند "مايكل ثالاسيتيس"، ميتا فى إحدى الغابات القريبة من منزله بمنطقة إسيكس الانجليزية اليوم، وذلك بحسب ما أكده مدير أعماله.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، " ارتقى النجم البالغ من العمر 26 عامًا إلى النجومية في عام 2017 بعد ظهوره في البرنامج الشهير لوف ايلاند، وأصبح مشهورًا بالتليفزيون بعد عمله في قناة فيلا ITV الشهيرة.

استمتع لاعب كرة القدم السابق في دوري الدرجة الأولى ، الذي ينتمي إلى عائلة قبرصية ، بحياته المهنية الناجحة قبل أن يصبح نجم تلفزيون واقعًا محبوبًا بعد ظهوره في الموسم الثالث من Love Island في صيف 2017.
و كان في السابق على علاقة مع المطربة الشهير ميجان ماكينا.

وأوضحت الصحيفة ان آخر مرة لعب فيها كرة القدم كان بنادي مارجريت في عام 2017 قبل أن يظهر في قناة القناة الرابعة للتواصل مع المشاهير في عام 2018.

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