عمرو أديب بعد عطل فيسبوك وإنستجرام: بقوا زي الميه والنور..فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، علي تعطل مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين.



وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «من يومين الفيس بوك والانستجرام وقعوا، وعلشان تعرفوا إن دماغنا جرالها إيه، فجأة لقيت الناس بيقولوا يا مارك الفيس وقع أنت مش عارف انت بتعمل إيه».



وتابع: «أنا عايز أسأل سؤال وتفكروا فيه بجد، إنتوا ليكوا إيه عند الفيس بوك، فجأة بقا حق إنت إزاي تقع، إنتوا نسيتوا إننا مالناش دعوة بيهم»، لافتا: «مارك لو قفل الفيس بوك بكرا إنت ليك عنده إيه، إحنا جرا لعقلنا حاجه بقينا نتكلم علي الحاجات دي زي الميه والنور، ما يقع الفيس ولا يغور في ستين داهية».



وأضاف: «فيه ناس بتبعت رسائل لمارك وبتقول لازم يعتذر لنا، هو يعتذر ليه، إحنا لينا عنده إيه».

