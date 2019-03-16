دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. وتظهر بـ دبلة عمرو دياب









شارك الفنان الشاب عمر السعيد، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ظهر فيه جزء من حفل عيد ميلاد الفنانة دينا الشربيني، الذي أقيم اليوم بأحد كافيهات القاهرة.وظهرت دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها في بهجة وسعادة، وظهر في يدها اليسرى دبلة عمرو دياب التي أثارت بها الجدل قبل عدة أشهر.وحرص عمر السعيد على تهنئة دينا الشربيني بعيد ميلادها، قائلًا لها: «عيد ميلاد سعيد يا دودو .. و على راى الهضبة يتعلموا يتعلموا»، في إشارة منه إلى أغنية عمرو دياب «يتعلموا» التي طرحها ضمن ألبومه «كل حياتي» في صيف 2018.وتحتفل دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ 34 غدًا الأحد 17 مارس، إذ توافق سنة ميلادها عام 1985.