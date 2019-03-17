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أخبار العالم

فيس بوك: حذف 1.5 مليون فيديو لهجوم نيوزيلندا الإرهابي

الأحد 17/مارس/2019 - 09:00 ص
فيسبوك
فيسبوك
رويترز
أعلنت شركة فيسبوك أنها أزالت 1.5 مليون فيديو في أنحاء العالم للهجوم على مسجدي نيوزيلندا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد الهجوم.

وذكرت شركة فيس بوك، في بيان أصدرته مساء أمس السبت "حذفنا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى 1.5 مليون فيديو للهجوم في أنحاء العالم، منها أكثر من 1.2 مليون تم حجبها عند التحميل".

وذكرت الشركة أنها تزيل أيضا كل النسخ المحررة من الفيديو، والتي لا تتضمن محتوى مصورا، وذلك احتراما للأشخاص الذين تأثروا بالهجوم وبواعث قلق السلطات المحلية.

ورفعت السلطات اليوم، الأحد، عدد قتلى الهجوم على المسجدين إلى 50، وبث المسلح الذي هاجم المسجدين يوم الجمعة الهجمات مباشرة عبر فيسبوك لمدة 17 دقيقة، واستمر تداول نسخ من الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لساعات بعد ذلك.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إنها تريد مناقشة البث الحي مع فيسبوك.

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