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رياضة

تعليق ناري من ميدو عقب تصريحاته بشأن نجم الفريق المعار من النصر

الأحد 17/مارس/2019 - 12:30 م
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
ياسمين تيسير
كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، حقيقة تصريحاته أمس بشأن لاعبي الفريق المعارين عقب هزيمة الفريق أمام النصر برباعية نظيفة بالدوري السعودي.

وأكد في تسجيل صوتي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن تصريحي بشأن لاعبي الفريق المعارين واضح وصريح ولا يحتاج لتفسير لمن يريد أن يسمعه بنية صافية. 

وأضاف قائلاً: "أما عن هواة الصيد في الماء العكر وتلوين المواقف حسب أهوائهم وهواة فن المؤامرات فليس عندي أي وقت للرد عليكم أكثر مما فعلت".

وكان ”ميدو” طالب بضرورة تطبيق قانون عدم مشاركة أي لاعب معار أمام فريقه السابق، على غرار ما فعله رئيس الزمالك في الدوري المصري وكذلك النادي الأهلي.

وأكد في تصريحات نقلتها صحيفة ”الجزيرة“: ”بالنسبة لـ عبدالإله العمري، الإنجليز أصدروا قانونًا عام 97 بعدم إشراك أي لاعب معار أمام ناديه السابق، ويجب أن نصدر هذا القانون في ملاعبنا لأنها تشكل ضغوطًا وتثير الشبهات على اللاعب“.

وتابع: ”إشراكي للعمري كان اضطراريًا بسبب الكم الكبير من اللاعبين غير الجاهزين، وهو لاعب مخلص ومجتهد بالتمارين، والخسائر في ملعبنا تحتاج للدراسة“.

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