خدعة في أجهزة آيفون تتيح كتابة الرسائل بأي لغة في العالم

يمكن الآن لمالكي أجهزة آيفون، الترجمة من وإلى اللغات الأجنبية أثناء كتابتهم للرسائل النصية وذلك بفضل التحديث الجديد للوحة مفاتيح Google Gboard، الذي يحتوي ميزات كتابة إضافية.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، أصبح "مترجم جوجل" Google Translate مدمجًا الآن في لوحة مفاتيح Gboard الموجودة على أجهزة آيفون، لذلك يمكن لأي شخص لديه جهاز آيفون ترجمة اللغات أثناء المراسلة، مما يسهل عملية إرسال الرسائل إلى أصدقائك الأجانب أو حتى ترجمة أي رسائل قد استقبلتها بلغة مختلفة عن لغتك الأم.





كما يجدر الإشارة أيضًا إلى أن لوحة مفاتيح Gboard تقدم بعض الميزات المفيدة الأخرى، حيث يمكنك إجراء عمليات بحث عبر متصفح جوجل مباشرةً، وذلك من خلال أي تطبيق تستخدمه.





طريقة تفعيل ميزة ترجمة جوجل في لوحة مفاتيح Gboard.





أولًا، قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Gboard لنظام التشغيل iOS من متجر تطبيقات آبل.





ثم انتقل إلى الإعدادت Settings وانزل لأسفل للعثور على Gboard.





اضغط عليها واختر "لوحات المفاتيح" Keyboards ، ثم قم بالتبديل إلى لوحة مفاتيح Gboard .





سيظهر أمامك خيار جديد يسمى "السماح بالوصول الكامل" Allow Full Access، والذي ستحتاج أيضًا إلى التبديل إليه.





بعد ذلك، ستظهر نافذة منبثقة تحذرك من مخاطر الخصوصية - اضغط على "سماح" Allow إذا كنت تريد المضي قدمًا.





الآن عند فتح أي من تطبيقات الدردشة، يمكنك النقر في أسفل اليسار للتبديل إلى لوحة المفاتيح Gboard.





للترجمة، اضغط على المربع الثاني، والذي يأخذك إلى خيار القائمة.



