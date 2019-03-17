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ثقافة

الثلاثاء.. افتتاح «ترابها زعفران» للفنان أحمد عبد الكريم

الأحد 17/مارس/2019 - 12:33 م
ترابها زعفران
ترابها زعفران
جمال الشرقاوي
يفتتح د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، معرض للفنان د. أحمد عبدالكريم، بعنوان "ترابها زعفران"، وذلك بقاعة الباب سليم ساحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا، ويستمر المعرض حتى 30 مارس 2019.

وقال خالد سرور، في بيان، الأحد: "يُعد الفنان د. أحمد عبدالكريم أحد المُبدعين المصريين المهمومين بالهوية المصرية، ويأتي معرضه بقاعة الباب إمتدادًا لتجربته الفنية الشغوفة بالبحث في الجذور التاريخية وبين الرموز والموروثات الشعبية ونسج خيال إبداعي يُثير موضوعات غاية في الأهمية يُمكن باعتبارها طاقة جديدة للواقع وقضاياه وتحدياته"، مضيفًا: "ترابها زعفران" مجموعة من الأعمال التصويرية التي تُمثل حقلًا دلاليًّا بصريًّا استعار مفرداته التعبيرية والرمزية من التراث الثقافي والجمالي المصري".

وقال د. أحمد عبدالكريم، إن "ترابها زعفران، هو لون الطمي المحمر على ضفاف النيل المصري وهو الخامة المُنفذ بها كل أعمال المعرض والذي يحتوي على أربعين عملًا في مجال الرسم وتعتمد رؤيتي على إرتباطي منذ أول معارضي عام١٩٨١ حتى الآن على غواية البيئة المصرية بكافة أنواعها الريفية، الصحراوية، البحرية في توافق بصري يدل على هذا الإرتباط، مصر ذاد وزواد وستظل هي منبع الفكر والبصر والفؤاد".
الثلاثاء.. افتتاح «ترابها زعفران» للفنان أحمد عبد الكريم
الثلاثاء.. افتتاح «ترابها زعفران» للفنان أحمد عبد الكريم
الثلاثاء.. افتتاح «ترابها زعفران» للفنان أحمد عبد الكريم
الثلاثاء.. افتتاح «ترابها زعفران» للفنان أحمد عبد الكريم

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