الثلاثاء.. افتتاح «ترابها زعفران» للفنان أحمد عبد الكريم

يفتتح د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، معرض للفنان د. أحمد عبدالكريم، بعنوان "ترابها زعفران"، وذلك بقاعة الباب سليم ساحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا، ويستمر المعرض حتى 30 مارس 2019.





وقال خالد سرور، في بيان، الأحد: "يُعد الفنان د. أحمد عبدالكريم أحد المُبدعين المصريين المهمومين بالهوية المصرية، ويأتي معرضه بقاعة الباب إمتدادًا لتجربته الفنية الشغوفة بالبحث في الجذور التاريخية وبين الرموز والموروثات الشعبية ونسج خيال إبداعي يُثير موضوعات غاية في الأهمية يُمكن باعتبارها طاقة جديدة للواقع وقضاياه وتحدياته"، مضيفًا: "ترابها زعفران" مجموعة من الأعمال التصويرية التي تُمثل حقلًا دلاليًّا بصريًّا استعار مفرداته التعبيرية والرمزية من التراث الثقافي والجمالي المصري".



