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رياضة

بلد الوليد يخطف فوزا قاتلا من إيبار في مباراة مثيرة.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 03:27 م
فريق بلد الوليد (أرشيفية)
فريق بلد الوليد (أرشيفية)
القسم الرياضي
فاز فريق بلد الوليد على نظيره إيبار بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ28، من مسابقة الدوري الإسباني.

افتتح إيبار التسجيل عن طريق فابيان اوريلانا في الدقيقة 56، ليدرك لوكا مونيرو هدف التعادل لبلد الوليد في الدقيقة 91 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل سيرجيو جوارديولا هدف بلد الوليد القاتل في الدقيقة 93.

وبهذا الفوز رفع بلد الوليد رصيده لـ29 نقطة صعد بها للمركز الـ16، بينما توقف إيبار عند المركز الـ11 بـ35 نقطة.

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