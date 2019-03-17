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فن

شاهد .. محمد حماقى يحيي حفلا من على الكرسي

الأحد 17/مارس/2019 - 04:59 م
محمد حماقى
محمد حماقى
أحمد إبراهيم
نشرت الإعلامية بوسى شلبى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام لحفل الفنان محمد حماقى الذى تألق فيه أمس وظهر فيه وهو يجلس على كرسى.

ظهر محمد حماقي حيث خضع مؤخرا لجراحة وتركيب شريحة و6 مسامير، نتيجة تعرضه لكسر في قدمه.

وقدم حماقي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلًا من الحضور مثل "نفسي أبقى جنبه، ما بلاش، قالوا عنك، يا ستار" وغيرها من الأغاني.

كان حماقى، طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "كل يوم من ده" والذى تضمن 20 أغنية، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين وحصد ردود فعل إيجابية.

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