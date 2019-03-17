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رياضة

الأنابيب الكيني يفوز على ريفينيو الرواندي في بطولة إفريقيا للطائرة سيدات

الأحد 17/مارس/2019 - 07:43 م
الأنابيب الكيني
الأنابيب الكيني يفوز على ريفينيو الرواندي في بطولة إفريقيا
عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق الأنابيب الكيني على نظيره، ريفينيو الرواندي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة إفريقيا للطائرة سيدات.

وشهدت المباراة ندية وإثارة كبيرة، قبل أن ينجح الفريق الكيني في الفوز بنتيجة 3-صفر.

وجاءت نتائج الاشواط كالتالي: 25-19، 25-19، 25-15.

يذكر أن الأهلي ينظم بطولة إفريقيا للطائرة للسيدات، حتى يوم 26 من مارس الجاري.

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