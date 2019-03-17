توتنهام يكشف عن موعد أولى مبارياته على ملعبه الجديد

كشف نادي توتنهام هوتسبير، والذي يلعب في الدوري الإنجليزي عن موعد أولى مباريات الفريق على ملعبه الجديد وايت هارت لين.



وستكون أول مباريات السبيرز أمام كريستال بالاس يوم الأربعاء الموافق الثالث من إبريل في الدوري الإنجليزي ، كما سيخوض عليه أيضًا مباراة الذهاب من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في التاسع من الشهر نفسه ، حيث كان يخوض الفريق مبارياته هذا الموسم والموسم الماضي على استاد ويمبلي الشهير.



ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة ، وتأهل لدور ربع النهائي لدوري الأبطال بعد إقصائه بروسيا دورتموند الألماني في دور الـ16.