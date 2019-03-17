محافظ الفيوم يفتتح المركز الطبى للجمعية الشرعية.. صور

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بافتتاح المركز الطبى الخيرى بفرع الجمعية الشرعية بكيمان فارس "عمر بن الخطاب فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى.



أشاد محافظ الفيوم بالمركز الطبى الذى يقدم خدماته الطبية للمرضى مجانًا.



عقب الافتتاح تفقد المحافظ العيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوى التى تضم 12 ماكينة، والمعمل، ومركز الأطفال المبتسرين الذى يضم 24 حضّانة، كما عقد لقاءً مع العاملين بالمركز أشاد خلاله بمستوى التعقيم والنظافة والتجهيزات، وأكد على ضرورة العمل بروح الفريق والانتظام والجدية والانضباط فى العمل وحسن التعامل مع المترددين على المركز الطبى.



أعرب المحافظ عن شكره لجميع العاملين بالمركز، وأكد أن قطاع الصحة يأتى على رأس اهتمامات المحافظة لارتباطه الوثيق بحياة المواطنين، لافتًا إلى أن المحافظة تبذل كل ما فى وسعها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.