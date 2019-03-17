هيثم فاروق يتغزل فى الزمالك بعد التأهل لدور الـ 8 بالكونفدرالية

هنأ هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق، الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعادل سلبيا مع فريق نصر حسين داي الجزائري، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية، ليصعد الفارس الأبيض الى دور الـ 8.



وكتب "فاروق" عبر حسابه الشخصى "تويتر" ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مبروك صعود الزمالك كأول مجموعة .برافو يا شباب.



وبهذه النتيجة، صعد الزمالك متصدرا لمجموعته برصيد 9 نقاط بالتساوى مع جورماهيا الكينى الذى فاز اليوم على بترو أتلتيكو الأنجولى بهدف نظيف ولكن يتفوق الفريق الأبيض على نظيره الكينى بفضل المواجهات المباشرة بينهما.







