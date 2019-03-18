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منوعات

فيلم جعلتني مجرما النسخة الحقيقة.. حاولت التخلص من خطيبها بتزييف اختطافها

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:01 ص
المذنبة التي ادعت
المذنبة التي ادعت خطفها
محمد علي
قال موقع أوديتي سنترال الأمريكي إنه تم إلقاء القبض علي امرأة صينية قامت باختراع قصة لإيهام أهلها بأنه تم اختطافها على غرار فيلم جعلتني مجرما لبطله أحمد حلمي، حينما فبركت غادة عادل قصة اختطافها على والدها حسن حسني.

وادعت المرأة الصينية اختطافها وقتلها على يد زوجها السابق حتى تتمكن من ترك خطيبها الحالي بسبب فقره.

وحاولت "يو كرت" التخلي عن خطيبها بعدما علمت بسوء حالته المادية، لذلك قررت إدعاء تعرضها للخطف حتى تتمكن من التخلص منه.

قالت الشرطة أن يو كرت، اتصلت بخطيبها وأبلغته أنها تكلمها دون ان يشعر خاطفوها وطالبته بنجدتها.

وبعد تحري من الشرطة، توصلت إلى المكان الذي كانت تختبأ فيه وتم اعتقالها.

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