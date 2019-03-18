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اقتصاد

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

الإثنين 18/مارس/2019 - 07:12 ص
الفاكهة والخضراوات
الفاكهة والخضراوات
عبد العزيز جمال

أعلن سوق العبور عن آخر أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة اليوم الإثنين.

وتضمنت الأسعار :

- البطاطس :4 جنيهات للكيلو

- الجزر : 1.5 جنيه للكيلو

- فاصوليا : 20 جنيها للكيلو

- الكوسة : 6 جنيهات للكيلو

- البصل : 4.5 جنيه للكيلو

- الطماطم : 2 جنيه للكيلو

- الباذنجان الرومي : 6 جنيهات للكيلو

- الباذنجان العروس : 6 جنيهات للكيلو

- الباذنجان الأبيض : 6 جنيهات للكيلو

- الفلفل الرومي : 7 جنيهات للكيلو

- الفلفل الرومي ألوان : 12 جنيها للكيلو

- الملوخية : 6 جنيهات للكيلو

- خيار بلدي : 5 جنيهات للكيلو

- البسلة : 9 جنيهات للكيلو

- الليمون :8 جنيهات للكيلو

- جوافة : 4 جنيهات للكيلو

-رمان : 5 جنيهات للكيلو

- الموز البلدي : 3 جنيهات للكيلو

- البرتقال البلدي : 1.5 جنيه للكيلو

- التفاح الأمريكاني : 18 جنيها للكيلو

- كانتلوب : 5 جنيهات للكيلو

وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة وقد تختلف من مكان لآخر.

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