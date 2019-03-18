أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

أعلن سوق العبور عن آخر أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة اليوم الإثنين.
وتضمنت الأسعار :
- البطاطس :4 جنيهات للكيلو
- الجزر : 1.5 جنيه للكيلو
- فاصوليا : 20 جنيها للكيلو
- الكوسة : 6 جنيهات للكيلو
- البصل : 4.5 جنيه للكيلو
- الطماطم : 2 جنيه للكيلو
- الباذنجان الرومي : 6 جنيهات للكيلو
- الباذنجان العروس : 6 جنيهات للكيلو
- الباذنجان الأبيض : 6 جنيهات للكيلو
- الفلفل الرومي : 7 جنيهات للكيلو
- الفلفل الرومي ألوان : 12 جنيها للكيلو
- الملوخية : 6 جنيهات للكيلو
- خيار بلدي : 5 جنيهات للكيلو
- البسلة : 9 جنيهات للكيلو
- الليمون :8 جنيهات للكيلو
- جوافة : 4 جنيهات للكيلو
-رمان : 5 جنيهات للكيلو
- الموز البلدي : 3 جنيهات للكيلو
- البرتقال البلدي : 1.5 جنيه للكيلو
- التفاح الأمريكاني : 18 جنيها للكيلو
- كانتلوب : 5 جنيهات للكيلو
وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة وقد تختلف من مكان لآخر.