ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل وإصابة 55 شخصا جراء خروج قطار بضائع عن مساره بالكونغو الديمقراطية

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:23 ص
صدى البلد
أ ش أ
لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم ، وأصيب أكثر من 31 آخرين بجروح ، جراء خروج قطار بضائع عن مساره في إقليم كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت الشرطة المحلية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إن القتلى والجرحى كانوا من بين ركاب، تسللوا بشكل غير قانوني إلى داخل القطار، وتم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنغي المجاورة ".

وذكرت الشرطة، أنها انتشلت 24 جثة معظمها لأطفال ، مشيرة إلى أن العمل لا يزال جاريا، للبحث عن قتلى ومصابين في العربات ، وأن عدة مقطورات سقطت من فوق جسر في مياه نهر لومبي.

يشار إلى أن هذا ثالث حادث قطار في الكونغو الديمقراطية، خلال شهر تقريبا. ففي الشهر الماضي، قتل 5 أشخاص في حادث قطار ركاب في محطة كاليندا جنوب البلاد.

ترشيحاتنا

فائدة صحية غير متوقعة لاستنشاق رائحة التفاح والفانيليا

أنباء عن وقوع إصابات بسبب حادث خطير بفندق في أيرلندا الشمالية

انتشار مكثف للشرطة النيوزيلندية

آخر ظهور لناس وناس.. تحديث جديد من الواتساب

ليلة سقوط سرحان خُط أسيوط.. ذبح طفلا رفضت أسرته دفع إتاوة ويمتلك ترسانة أسلحة..صور

استقرار نسبي في حالة الطقس وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة.. فيديو

كهف الثلج .. لوحة فنية تعكس جمال الطبيعة في الوادي الجديد.. صور

أمين الفتوى: أموال هذا القرض البنكي مُحرمة شرعا.. فيديو

العلماء يكشفون مفاجأة غير متوقعة بخصوص الممثلين

خلي بالك على صحتك.. اكتشف أهم أسباب الإصابة باحتقان اللوزتين.. وهذه العادة وراء انتشارها بين الكبار.. وإليك العلاج المنزلي

بوجاتي تطرح سيارة جديدة لأطفال الأثرياء.. سعرها وإمكانياتها.. صور

مفيد فوزي يروي بداياته مع عبد الحليم حافظ: كنا نكرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوب عصير سبب شهرته.. حكاية سلسبيل أسوان ورئيس الوزراء

منجد أفرنجي.. أميرة البحيرة ترفع شعار الشغل مش عيب.. صور

عاش هنا .. حكاية السيد راضي فيلسوف المسرح

ليلة سقوط سرحان خُط أسيوط.. ذبح طفلا رفضت أسرته دفع إتاوة ويمتلك ترسانة أسلحة..صور

كهف الثلج .. لوحة فنية تعكس جمال الطبيعة في الوادي الجديد.. صور

فيديو

استقرار نسبي في حالة الطقس وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة.. فيديو
رشا مجدي: مؤتمرات الشباب فرصة للنقاش مع المسئولين..فيديو
هند النعساني تشيد بتوصيات الرئيس السيسي في ملتقى الشباب العربى الأفريقي..فيديو
جمال شعبان: واثق في عدالة الرئيس السيسي.. وأنا خدام المصريين ..فيديو
فيديوجراف| رقصة هاكا وضحايا مسجد نيوزيلندا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟