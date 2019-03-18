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حوادث

إصابة طالب بحالة تسمم بعد تناوله الحبة السامة

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:24 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أصيب طالب مقيم بقرية برسيق بدائرة مركز أبو حمص  بحالة تسمم فسفورى إثر تناوله الحبة السامة خاصة " بتخزين الغلال " على سبيل الخطأ وتم نقل المصاب لمركز السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار. 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبو حمص يفيد بوصول  المدعو يوسف  ش ت 17 سنة طالب ومقيم قرية برسيق بدائرة المركز مصاب "تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة "وتم تحويله وحجزه بقسم السموم بمستشفى كفر الدوار العام تحت الملاحظة. 

وبسؤال شقيقه محمد 25 سنة  عامل ومقيم بذات العنوان قرر بتناول شقيقه المذكور جزء من قرص لمُبيد حشري ( خاص بحفظ الغلال ) عن طريق الخطأ مما أدى لإصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

وتحرر المحضر  اللازم  المركز وجار العرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق. 

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