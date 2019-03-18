محافظ القليوبية يتابع تسليم شريحة التابلت لطلبة الصف الأول الثانوى

تابع الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، تسليم شريحة التابلت الخاصة بطلبة الصف الأول الثانوى اليوم والذى سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسى.



وأكد محافظ القليوبية، ان الهدف من الشريحة هو الوصول الى شبكة الانترنت خارج المدرسة للوصول الى المحتوى الرقمى على بنك المعرفة المصرى وأداء الامتحانات الالكترونية لبعض الفئات من الطلاب.



وحث المحافظ طلاب الثانوية على استثمار اهتمام الدولة بالتعليم ، حيث أصبح في مقدمة الأولويات التنموية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق رؤية مصر 2030 التنموية التي نراها تتحقق على أرض الواقع في أكثر من قطاع خدمي وتنموي مشجعا إياهم على الإستفادة من هذه التقنية التي وفرتها لهم الدولة ، والحفاظ عليها واستغلالها في الأغراض المخصصة لها ، لاسيما وأن الجهاز منفتح على العملية التعليمية والبحث العلمي فقط مؤكدا لهم أن الفرصة سانحة أمامهم للإبداع والإبتكار والتفوق وأن الدولة على ثقة كبيرة في أبنائها وشبابها.



من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، بان الطالب الذى حصل على جهاز التابلت من حقه استلام الشريحة وان وزارة التربية والتعليم قد نسقت مع شركات الاتصالات بان يتم تسليم الشريحة للطلاب داخل المدارس تيسيرا على الطلاب وذويهم وذلك بدون اى مصروفات إدارية أو رسوم استلام.



واضاف انه على ولى أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومى الشخصية وصورة ضوئية منها وصورة شهادة ميلاد الطالب وكود الطالب لكى يتمكن من استلام الشريحة.