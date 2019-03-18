حكاية الأم المثالية بأسيوط: توفي زوجها وترك لها طفلين فأكملت دراستهما حتى كلية الطب

آمال يعقوب كامل حنا.. معلمة لغة إنجليزية بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنات بمدينة القوصية توفي زوجها بعد أقل من 4 سنوات زواج وترك لها طفليها "ديانا" 3 سنوات، و"ديفيد" 4 أشهر وتفرغت لرعايتهما حتى اشتد عودهما، وأكملت ابنتها شهادتها الجامعية ويكمل نجلها دراسة كلية الطب، ومن هنا كرمتها الدولة بلقب الأم المثالية عن محافظة أسيوط لهذا العام.



تقول آمال يعقوب كامل حنا لـ "صدى البلد" إن زوجي "فليب رياض" توفي منذ 23 عاما وترك لي طفلين "ديانا " 3 سنوات و"ديفيد" رضيع عمره 4 أشهر ولم أر بعدها إلا رعاية طفلي والتفرغ لهما بجوار عملي.



وأضافت: "وفاة زوجي كانت أكبر مصيبة في حياتي حيث كان مأمورا بالضرائب بمركز القوصية ويوم الحادث كنت في مدينة أسيوط كان عندي تدريب في مديرية التربية والتعليم وكان زوجي سوف يأتي لي للذهاب معي لأحد الأطباء لأنني كنت أعاني من ألم في الكلى وانتظرته كثيرًا ولم يحضر ولم أستطع التواصل معه تليفونيا وعندما فقدت أمل أن يحضر عدت إلى منزلنا في القوصية وجدت ابننا "ديفيد" على كنبه ولم أجد أحد بالمنزل وبنتي لم تأت من الحضانة".



واستكملت حديثها: فوجئت من الجيران أن زوجي توفي في حادث وتم نقله إلى مستشفى القوصية وتم الصلاة عليه في الكنيسة ودفن جثمانه وأنا في أسيوط ومن وقتها لم أنس هذا الموقف الصعب أبدا.



وأضافت آمال قائلة: قررت من وقتها أن أكون لأبنائي الأب والأم حتى لا يشعرا بفقدان والدهما ورفضت إعطاء دروس خصوصية حتى أفرغ وقتي لأبنائي والحمد لله نجحت في ذلك تخرجت ابنتي "ديانا" من كلية التجارة إنجليزي والآن تعمل في أحد البنوك وتم خطبتها كما أن ابني ديفيد في الفرقة الخامسة بكلية الطب البشري بجامعة أسيوط وأشعر الآن أنني أتممت رسالتي تجاههما.