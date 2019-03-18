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رياضة

لاسارتي يجتمع مع جهازه الأربعاء المقبل لوضع برنامج مباراة القمة

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:27 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو علم
يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون بعد غدٍ الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق؛ من أجل وضع برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك المهمة والمرتقبة يوم 30 مارس الجاري، في إطار منافسات الدوري العام.

ويسعى لاسارتي خلال الجلسة مع جهازه المعاون أيضًا؛ للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالوحدات التدريبية والبدنية التي ستشهدها الفترة الحالية التي تشهد توقف المسابقة المحلية؛ لارتباط المنتخب الوطني الأول بخوض مباراتي النيجر ونيجيريا بجانب معسكر المنتخب الأولمبي في إسبانيا الذي يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام أمريكا وهولندا.

يذكر أن لاسارتي منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أيام عقب الفوز على شبيبة الساورة الجزائري أمس الأول السبت بثلاثية نظيفة؛ حسمت تصدر الأهلي مجموعته الرابعة بدور المجموعات ومنحته بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

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