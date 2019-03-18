سوهاج تستقبل 83 سائحًا أجنبيًا لزيارة المناطق الأثرية بأبيدوس

أعلنت محافظة سوهاج عن استقبال المرسى السياحي بمدينة البلينا لفوج سياحي ضم 83 سائحا أجنبيا، لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة.



وأوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا أن الفوج السياحي ضم 52 سائحا إنجليزيا، و31 سائحا دنماركيا، لافتًا الى أنهم زاروا معبد الملك سيتى الأول، ثم توجهوا إلى المعالم الأثرية بقرية عرابة أبيدوس.



يُذكر أن المرسى السياحي بمركز ومدينة البلينا استقبل 15 فوجا سياحيا منذ فبراير الماضي، زار خلالها 757 سائحا أجنبيا المنطقة الأثرية بأبيدوس.