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فن

دي كابريو وبراد بيت يشعلان تويتر بـ Once upon in time Hollywood

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:44 م
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو وبراد بيت
شروق ابراهيم
نشر النجم العالمي ليوناردو دي كابريو عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر صورة تجمعه بـ براد بيت للترويج لفيلمهما الجديد Once upon in time Hollywood.

وظهر ليو بإطلالة كلاسيكية فيما بدا براد رجلا يعشق الكاجوال، وذلك ضمن أحداث الفيلم الذي تعود أحداثه لـ 1969 في أول تعاون فني بينهما.

وتدور أحداث الفيلم حول ممثل يدعى ريك دالتون الذي يلعب دوره "دكابريو"، أما براد يقدم دور صديقه الذي يحمل اسم " كليف بوث"، حيث يعيشان في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في فترة الستينيات ويحاولان الوصول للشهرة في عالم هوليوود الغريب بالنسبة لهما وذلك خلال ارتكاب القاتل الأمريكي تشارلز مانسون عدد من جرائم القتل ومن ضحاياه فتاة تدعى شارون تيت التي تقوم بدورها مارجروت روبي جارة دالتون في نفس العقار.
دي كابريو وبراد بيت يشعلان تويتر بـ Once upon in time Hollywood

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