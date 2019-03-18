تامر عبدالمنعم يطلق هاشتاج "يحموكم في كنكة"

أطلق الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما هاشتاج عبر صفحته بموقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، تحت عنوان "يحموكم في كنكة" ، وذلك عقب انضمام عصام حجي للهاربين معتز مطر ومحمد ناصر لحملة "اطمن انت مش لوحدك".
وعلق عبد المنعم على حملة "اطمن انت مش لوحدك" ساخرًا: يمكن قصدهم انت مش لوحدك اللي خان وهرب !!" ، وكتب تدوينة عبر "فيس بوك" و"تويتر" قال فيها ": بعد انضمام عصام حجي إلى معتز مطر ومحمد ناصر في حملة اطمن انت مش لوحدك ، بجد بحترم نفسي أوي أن ما فيه واحد شتمته في برنامجي إلا وكان حقير ويستحق #يحموكم_في_كنكة" .
يذكر أن الدكتور سمير صبرى المحامى كان قد تقدم مؤخرًا ببلاغ للنائب العام ضد معتز مطر ومحمد ناصر وعصام حجى لتحريضهم ضد الدولة وزعزعة استقرارها ونشر الفوضى.
وعلق عبد المنعم على حملة "اطمن انت مش لوحدك" ساخرًا: يمكن قصدهم انت مش لوحدك اللي خان وهرب !!" ، وكتب تدوينة عبر "فيس بوك" و"تويتر" قال فيها ": بعد انضمام عصام حجي إلى معتز مطر ومحمد ناصر في حملة اطمن انت مش لوحدك ، بجد بحترم نفسي أوي أن ما فيه واحد شتمته في برنامجي إلا وكان حقير ويستحق #يحموكم_في_كنكة" .
يذكر أن الدكتور سمير صبرى المحامى كان قد تقدم مؤخرًا ببلاغ للنائب العام ضد معتز مطر ومحمد ناصر وعصام حجى لتحريضهم ضد الدولة وزعزعة استقرارها ونشر الفوضى.