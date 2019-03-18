تامر عبدالمنعم يطلق هاشتاج "يحموكم في كنكة"

أطلق الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما هاشتاج عبر صفحته بموقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، تحت عنوان "يحموكم في كنكة" ، وذلك عقب انضمام عصام حجي للهاربين معتز مطر ومحمد ناصر لحملة "اطمن انت مش لوحدك".



وعلق عبد المنعم على حملة "اطمن انت مش لوحدك" ساخرًا: يمكن قصدهم انت مش لوحدك اللي خان وهرب !!" ، وكتب تدوينة عبر "فيس بوك" و"تويتر" قال فيها ": بعد انضمام عصام حجي إلى معتز مطر ومحمد ناصر في حملة اطمن انت مش لوحدك ، بجد بحترم نفسي أوي أن ما فيه واحد شتمته في برنامجي إلا وكان حقير ويستحق #يحموكم_في_كنكة" .



يذكر أن الدكتور سمير صبرى المحامى كان قد تقدم مؤخرًا ببلاغ للنائب العام ضد معتز مطر ومحمد ناصر وعصام حجى لتحريضهم ضد الدولة وزعزعة استقرارها ونشر الفوضى.

