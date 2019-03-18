ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تامر عبدالمنعم يطلق هاشتاج "يحموكم في كنكة"

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:20 م
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
سعيد فراج
أطلق الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما هاشتاج عبر صفحته بموقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، تحت عنوان "يحموكم في كنكة" ، وذلك عقب انضمام عصام حجي للهاربين معتز مطر ومحمد ناصر لحملة "اطمن انت مش لوحدك".

وعلق عبد المنعم على حملة "اطمن انت مش لوحدك" ساخرًا: يمكن قصدهم انت مش لوحدك اللي خان وهرب !!" ، وكتب تدوينة عبر "فيس بوك" و"تويتر" قال فيها ": بعد انضمام عصام حجي إلى معتز مطر ومحمد ناصر في حملة اطمن انت مش لوحدك ، بجد بحترم نفسي أوي أن ما فيه واحد شتمته في برنامجي إلا وكان حقير ويستحق #يحموكم_في_كنكة" .

يذكر أن الدكتور سمير صبرى المحامى كان قد تقدم مؤخرًا ببلاغ للنائب العام ضد معتز مطر ومحمد ناصر وعصام حجى لتحريضهم ضد الدولة وزعزعة استقرارها ونشر الفوضى.
تامر عبدالمنعم يطلق هاشتاج "يحموكم في كنكة"

ترشيحاتنا

بعد تأهل الأهلي والزمالك.. موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية

سلطنة عمان تقرر الانسحاب من أوبك+

مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني فى حادث مروري بالجيزة

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في هولندا إلى 3 قتلى

الملكة إليزابيث ترفض خروج ميجان وهاري من القصر

أول تعليق لـ نجم الاتحاد السكندري عقب تصدره لقائمة هدافي الدوري

لن تصدق..كوب مياة غازية يوميًا يقودك للموت

هتاكل إيه النهاردة .. كب كيك عجة بالخضراوات وبصارة .. والحلو: كيكة العسل الأوكرانية

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يواجه اتهاما بالعنصرية بسبب مسجد نيوزيلندا

إطلاق نار في هولندا وأنباء عن سقوط مصابين

التأهل أولها.. مكاسب كبرى للزمالك بعد الريمونتادا الأفريقية

بيومي يشكر جروس ولاعبي الزمالك على الأداء المميز بالدوري والكونفدرالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

شاهد.. ريهام حجاج تظهر ببطن منتفخ.. ونشطاء: دى علامات الحمل

هتاكل إيه النهاردة .. كب كيك عجة بالخضراوات وبصارة .. والحلو: كيكة العسل الأوكرانية

رؤساء النواب والوزراء والمقاولون العرب يضعون حجر أساس محور وكوبرى دراو بأسوان.. صور

فيديو

مرحبا يا أخي.. آخر كلمات أول ضحايا سفاح نيوزيلندا.. الضحية المسلم حاول ردع الإرهابي عن عمله الإجرامي بالسلام.. صحيفة بريطانية: العالم يشيد بشجاعة هذا المسلم البطل وسماحة دينه ..فيديو وصور
زوجة بشار الأسد: الثقافة السورية مستهدفة منذ عقود بحروب عسكرية واقتصادية ..فيديو
الكاف: مصر جاهزة لتنظيم بطولة الأمم.. والسيسي يسعى لتخرج بشكل جيد
رئيس الاتحاد الأفريقى: لا أحد يعلم مصر أكثر من السيسي.. فيديو
شاهد.. رقصة عبير صبرى مع زوجها فى عيد ميلادها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟