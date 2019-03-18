وفود ملتقى الشباب العربي الإفريقى تزور متحف النيل الوثائقى ..صور

استقبل متحف النيل الوثائقى بأسوان اليوم الإثنين مجموعة من الشباب العربى والأفريقى بمدينة أسوان خلال اليوم الختامى لملتقى الشباب العربى الإفريقى الذى يقام فى الفترة من 16 إلى 18 مارس الحالى برئاسة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة واسعة لنحو 1500 شاب وفتاة من الدول العربية والإفريقية .



وقد شملت جولة وفد الملتقى زيارة قاعة المتحف وتراث دول حوض النيل وإلتقاط الصور التذكارية بجوار نموذج تمثال للإله حابى، ومختلف مكونات وعناصر المتحف



وتشهد مدينة أسوان خلال الأيام الحالية زخمًا بتواجد الوفود الشبابية المشاركة فى الملتقى ، وحضور مكثف لمختلف أجهزة الدولة التنفيذية والشعبية بدءًا من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بجانب كوكبة من وزراء الحكومة والذين قاموا على هامش الملتقى بزيارات ميدانية وإفتتاح وتفقد العديد من المشروعات التنموية والخدمية.

