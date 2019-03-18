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رياضة

جروس يهنئ لاعبي الزمالك بالتأهل ويطلب التركيز في الدوري

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:29 م
السويسري كريستيان
السويسري كريستيان جروس
منتصر الرفاعي- ملك موسي
عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا بملعب النادي.

وهنأ جروس اللاعبين على الأداء والروح القتالية خلال مباراتهم أمس أمام نصر حسين داي فى الجزائر، والتي حسمت صعود الفريق لربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

وطالب المدير الفنى للزمالك، اللاعبين بغلق صفحة البطولة الافريقية والتركيز في لقاء المقاولون العرب القادم بالدوري الممتاز.

في السياق نفسه، تغيب عمر صلاح حارس مرمى الزمالك ومحمد عبدالسلام مدافع الفريق والمهاجم المغربي خالد بوطيب، عن المران.

جاء غياب صلاح وعبدالسلام بسبب الانضمام للمنتخب الأوليمبي ، بينما تغيب بوطيب بسبب انضمامه لمنتخب المغرب.

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