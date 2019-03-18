رغم زيرو جمارك.. السيارات الأوروبية ليست في صدارة المبيعات

توقع العديد من الخبراء حدوث إقبال على العلامات التجارية من السيارات ذات المنشأ الأوروبي بعد تطبيق اتفاقية زيرو جمارك، مطلع العام الجاري، ولكن ما حدث في السوق هو عكس ذلك، وفقا لما أكد بعض تجار السيارات وأصحاب المعارض.



وأكد محمود حنفي، تاجر سيارات، أن الإقبال زاد على بعض الماركات اليابانية والكورية والأمريكية مثل نيسان وشيفروليه وكيا وهيونداي، وليس على السيارات الأوروبية مثل رينو وبيجو وغيرها، موضحا أن ماركات مثل مرسيدس وبي إم دبليو لها عملائها الثابتين منذ وقت طويل بغض النظر عن تغير الأسعار من عدمه.



وأشار إلى أن أكثر السيارات مبيعا مؤخرا هي الـ بي واي دي الصينية، ونيسان صني، وشيفروليه أفيو، ثم هيونداي فيرنا.



واتفق معه في الرأي، علي السيد، تاجر سيارات، في أن المواطن يرغب في شراء سيارة يتراوح سعرها من 160 ألف إلى 240 ألف جنيه، موضحا أن المبيعات تحسنت نسبيا خلال الشهر الأخير ولكنها لم تصبح مثل السابق والسيارات الأكثر مبيعا هي بي واي دي، ونيسان صني.



من ناحية أخرى، قال ماجد هاني، صاحب معرض سيارات، إن شيفروليه هي أكثر السيارات طلبا خلال الأشهر الماضية، مضيفا أن حملة "خليها تصدي" أثرت في البداية على حركة البيع بسبب تمني المواطنين انخفاض الأسعار بشكل كبير وهو ما لم يحدث ولن يحدث بالشكل الذي يتوقعه البعض.



وأضاف أن موديلات هيونداي أيضا عليها إقبال في الشراء، أكثر من الموديلات الأوروبية مثل أوبل ورينو وبيجو، مشيرا إلى أن نيسان لديها ثقة المواطن المصري أيضا مثل الصني والتوسان.



وأكدت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، صحة التصريحات السابقة، حيث وصلت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات في يناير إلى 11.467 عملية بيع، تصدرت خلالها شيفروليه الأمريكية قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا، ووصل إجمالي ما سلمته من سيارات 2.366 سيارة، تلتها بعد ذلك هيونداي الكورية بمبيعات بلغت 1.729 سيارة.



وجاءت نيسان اليابانية في المركز الثالث بعد أن تمكنت من تسويق 1.249 سيارة، وتويوتا اليابانية في المركز الرابع بإجمالي 1.070 سيارة.



أما علامة أوبل الألمانية، فجاءت في المركز الخامس بعدما نجحت في تسليم 716 سيارة، ثم كيا الكورية في المركز السادس بـ 705 سيارة، وفي المركز السابع جاءت بيجو الفرنسية التي بلغ إجمالي مبيعاتها 664 سيارة، ثم سوزوكي اليابانية حلت ثامنا بإجمالي 382 سيارة، والمركز التاسع كان من نصيب بي واي دي الصينية التي سجلت مبيعات وصلت لـ 364 سيارة، وفي المركز العاشر جاءت فيات الإيطالية بإجمالي 300 سيارة.