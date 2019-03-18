سوق السيارات المستعملة.. أسعار ميتسوبيشي عيون صفية بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

جذبت السيارة ميتسوبيشي عيون صفية موديل 1991 أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرض السيارات.



وتنوعت أسعار السيارة في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



وتتراوح أسعار ميتسوبيشي عيون صفية موديل 1991 والقريبة منها بين 50 ألفا 60 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ورصد "صدى البلد" من خلال تقرير الفيديو المرفق أسعار سيارات ميتسوبيشي عيون صفية موديل 1991.