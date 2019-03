تعرف على آخر المنح والبرامج الدراسية المقدمة من أكاديمية البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع مدرسة سيزامى للعلوم البيئية (OPEN SESAME Environmental Science Thematic School) بالأردن، عن تقديم منحة دراسية فى الفترة من 23 حتى 27 يونيو 2019، بهدف تقديم وإثبات المنهجيات التحليلية المتقدمة والقائمة على إشعاع السنكروترون مع التطبيق في مجال العلوم البيئية.



ويشكل ذلك إدخال مصادر الطاقة الصديقة للبيئة وتشخيص المشاكل البيئية ورصدها وفهمها من القضايا التي تثير قلق البلدان النامية بشكل كبير بسبب التأثير التدميري للصناعة المتنامية، حيث توفر الدراسة توضيح ذلك على مدار فترة المنحة للباحثين.



على صعيد آخر، دعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للمشاركة في برنامج هيئة التعاون الدولي الكورية KOICA للحصول على ماجستير العلوم فى ICT Convergence من جامعة هاندونج بكوريا، وذلك في محاولة لتطوير مجالات Techno-Entrepreneurship Competency Based on EE & ICT Convergence, Pohang and Seongnom, Republic of Korea.



ووضعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مدة معينة للبرنامج، وذلك من 5 أغسطس 2019 إلى 4 يناير 2021، بحيث يتم الانتهاء من كل ما يحتاج إليه المرشح بهذه الفترة.



كانت الأكاديمية أعلنت في وقت سابق عن فتح باب المرشح بإرسال الأوراق المطلوبة بعد استيفائها لمكتب KOICA بالقاهرة، على العنوان التالي: 3 بولس حنا الدقي الجيزة السفارة الكورية في القاهرة مكتب الكويكا.